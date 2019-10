Seb : en baisse, un analyste revoit sa cible

30/10/2019 | 12:17

Le titre du groupe Seb recule ce mercredi de près de -5%, les investisseurs sanctionnant manifestement un abaissement des prévisions pour l'année 2019, ce que n'a pas manqué de relever l'analyste Oddo BHF.



Bien qu'il apprécie 'un T3 2019 dynamique' marqué par 'de bons résultats', 'globalement en ligne avec les attentes', le broker confirme en effet ce mercredi sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe.



'Le management (...) table désormais sur une croissance organique entre 6% et 7% (vs une croissance organique supérieure à +7% précédemment). Nous attendions jusqu'ici une croissance organique 2019 de +7,3% et ajustons par conséquent nos attentes à 6.5%', indique le broker, qui revoit à la baisse son objectif de cours sur le titre, qui passe de 166 à 160 euros.



'Cette publication confirme les atouts du groupe Seb avec, notamment, une croissance organique soutenue mais qui tend toutefois à se ralentir avec la normalisation de la croissance en Chine. Depuis notre dégradation en juillet le groupe est revenu sur des multiples de valorisation plus raisonnables (...) qui permettent de reconstituer un potentiel de hausse un peu plus important (...). Néanmoins, dans l'attente de plus de visibilité sur la croissance en Chine en 2020, nous maintenons une opinion Neutre', explique Oddo BHF.



