Seb : hausse de 5,1% du CA à 6 812 ME sur l'année 2018

23/01/2019 | 18:27

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 6 812 ME pour l'année 2018, en croissance de 5,1 %, dont une croissance organique de + 7,8 % (+ 505 ME) et un effet devises de - 3,2 %.



Au 4e trimestre, les ventes se sont élevées à 2 184 ME, en hausse de 7,8 % incluant notamment une croissance organique de 8,4 % et un effet devises de - 1,6 %.



En France, le Groupe termine 2018 sur un repli de ses ventes de 3,4 %, qui intègre un 4e trimestre en baisse de 7,3 %, suite à une hausse de +4,7% en 2017.



Dans les autres pays d'EMEA, la croissance organique des ventes de l'année s'établit à + 12,5 %, avec un 4e trimestre à + 17,2 %.



Les ventes 2018 du Groupe sur la zone Amérique du Nord sont en baisse de 4,4 % à taux de change et périmètre constants (tcpc).



En Chine, la hausse des ventes est de 15,6% à parité courante et de +17,1% à taux de change et périmètre constants.



' La forte dynamique des ventes 2018 et des impacts devises moins défavorables qu'anticipé nous conduisent à confirmer globalement l'objectif de croissance du Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA), de l'ordre de 3 % par rapport à 2017 en dépit de conditions de marché plus difficiles que prévu ' indique la direction.



' Le Groupe confirme par ailleurs viser un ratio dette nette / EBITDA ajusté inférieur à 2 à fin décembre 2018).



