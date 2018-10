Seb : hausse du chiffre d'affaires 9 mois de +3,8%

25/10/2018 | 18:33

Dévoilés ce jeudi hors cotation, les comptes à fin septembre de Seb ont été marqués par un chiffre d'affaires de 4,63 milliards d'euros, en croissance de 3,8% en données publiées (+7,5% à taux de change et périmètre constants).



Le troisième trimestre s'est également bien passé pour l'entreprise spécialisée dans le petit électroménager, avec des ventes qui se sont élevées à 1,61 milliard d'euros, reflétant une progression de +5,6% et de +7,8% à tcpc.



'Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) des 9 premiers mois s'élève à 373 ME - incluant -32 ME d'effet devises -, en baisse de 4,1% sur celui de fin septembre 2017. À taux de change et périmètre constants, il s'établit à 405 ME, contre 406 ME sur la même période l'an dernier, avant impacts non récurrents 2017 de l'allocation du prix d'acquisition de WMF', précise le groupe.



Seb annonce désormais viser pour l'année une croissance organique des ventes autour de 8%, contre plus de 7% auparavant. 'Dans un environnement globalement plus difficile, notamment du fait des évolutions récentes des parités monétaires et de certaines matières premières, ainsi que des difficultés de nombreux distributeurs, le Groupe vise un Résultat Opérationnel d'Activité 2018 en progression d'environ 3% sur le ROPA 2017 avant impacts non récurrents de l'allocation du prix d'acquisition de WMF, contre plus de 5% précédemment', est-il également indiqué.





