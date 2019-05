Seb : lancement d'un plan d'actionnariat salarié

27/05/2019 | 09:03

Seb annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié, qui permettra à ses collaborateurs de souscrire à une augmentation de capital réservée à des conditions préférentielles. L'opération couvrira plus de 30 pays et concernera 20.000 collaborateurs.



L'opération, intitulée 'Horizon 2019', consistera en une formule de souscription unique dite 'classique' d'actions, par l'intermédiaire d'un FCPE ou dans le cadre d'une souscription et d'une détention en direct d'actions, selon les contraintes des pays.



'Pionnier dans la mise en place de l'intéressement aux résultats et de la participation, Seb souhaite continuer à associer ses collaborateurs à ses performances et à son développement, dans une optique de long terme', indique le PDG Thierry de La Tour d'Artaise.



