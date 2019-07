Seb : perd 5% sur des prévisions amendées

24/07/2019 | 10:06

L'action Seb perdait 5% ce matin à la Bourse de Paris après la présentation de comptes semestriels marqués par une belle croissance, mais aussi par un léger avertissement sur résultats.



Au 1er semestre, le CA de 3,3 milliards d'euros du spécialiste du petit électroménager a augmenté en données organiques de 8,4%, soit un peu plus vite qu'en 2018 (+ 7,8%). Le résultat opérationnel d'activité (ROPA, dans le jargon du groupe) a pris dans ces mêmes termes 8,1%, à 230 millions d'euros, soit une marge stable de 6,9%



Seb a précisé ses prévisions : précédemment, pour 2019, le groupe anticipait 'une nouvelle croissance organique de ses ventes et une progression de son résultat opérationnel d'activité', sans donner de chiffres.



Désormais, la croissance organique s'annonce à au moins 7%, mais la progression du ROPA ne serait que de 6%, 'sur la base des parités monétaires actuelles, et compte-tenu d'un second semestre 2018 très exigeant'. Ce qui présage désormais d'une légère dégradation de la marge, qui en 2018 était d'un peu plus de 10%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.