Seb : relèvement de l'objectif de ventes 2018

25/07/2018 | 07:41

Le groupe Seb revoit à la hausse son objectif de croissance organique des ventes pour 2018, qui devrait excéder 7%, et confirme son objectif de progression du Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de plus de 5% en données ajustées.



Pour son premier semestre 2018, il publie un résultat net de 91 millions d'euros, en hausse de 9,5%, et un ROPA de 208 millions. A taux de change et périmètre constants, et avant impacts non récurrents de l'allocation du prix d'acquisition de WMF, il recule de 2,9%.



A 3.025 millions d'euros, le chiffre d'affaires du fabricant de petit électroménager progresse de 2,9%, incluant notamment une croissance organique de 7,4% sur les six premiers mois de 2018 (et un effet devises de -4,7%) après 10,1% un an auparavant.



