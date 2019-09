Seb : vers l'acquisition de Krampouz ?

04/09/2019 | 18:27

Le groupe Seb annonce ce mercredi soir être entré en négociations exclusives pour le rachat de 100 % du capital de Krampouz.



“Krampouz est une société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers. Basée à Pluguffan, Krampouz est une marque bretonne iconique qui célèbre cette année ses 70 ans. La société réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 18 ME. Elle est présente et distribuée sur les 5 continents”, rappelle Seb.



La finalisation de l'opération est attendue pour septembre.





