Trophée Défis RSE : le Groupe SEB remporte le prix spécial du jury

A la veille de la COP 24 qui nous rappelle l'urgence climatique et le rôle essentiel joué par les entreprises non seulement sur le plan environnemental mais aussi économique et social au sein de nos territoires, la 6e édition des Trophées Défis RSE France a révélé le 30 novembre, les démarches innovantes de décideurs, femmes et d'hommes engagés, soucieux d'allier rentabilité et intérêt général, économie et solidarité, performance et impact sociétal.

Cette cérémonie organisée au Ministère de l'Économie et des Finances, a récompensé 10 entreprises/organisations, sélectionnées parmi 45 dossiers de candidatures, saluant ainsi les solutions et bonnes pratiques les plus remarquables mises en œuvre. En sus des sept catégories de trophées initiales (environnement, ressources humaines, dialogue avec les parties prenantes, santé, engagement sociétal, TPE-PME-entreprise familiale et Économie Sociale et Solidaire), le Jury a attribué son Prix spécial à deux candidats ex-aequo et son Coup de cœur à une jeune association.

Le Groupe SEB s'est vu remettre l'un des prix Spéciaux du Jury pour ses actions globales de développement durable.



Lire le communiqué de presse

Télécharger le dossier de presse