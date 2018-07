SEB : Portzamparc passe à l'achat

25/07/2018 | 10:26

Portzamparc revient à son tour sur les comptes semestriels de SEB, dont l'action prend environ 10% de matin à la Bourse de Paris. Saluant 'une publication de qualité' et des prévisions relevées, les analystes sont désormais d'avis d'acheter le titre, et non plus de renforcer la ligne. L'objectif de cours est maintenu à 179 euros.



Selon le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, les ventes ont dépassé les attentes en raison notamment de la Chine, qui accélère, mais aussi de la Russie, de la Turquie, de l'Europe centrale et du Portugal. Bref, 'tous les pays tirent la croissance'.



En outre, le résultat opérationnel d'activité (ROPA) atteint 208 millions là où les spécialistes attendaient 203 millions, sachant que la marge du groupe est saisonnièrement plus élevée au second semestre. Et enfin la prévision de croissance organique a été ajustée vers le haut.



'Après la récente baisse du titre ces derniers mois et (les) effets plutôt contenus des devises et des matières premières', Portzamparc en profite pour passer à l'achat sur le titre.







