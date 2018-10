Seb : Oddo BHF reste à 'achat', abaisse sa cible

26/10/2018 | 11:18

Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' sur Seb, mais abaisse son objectif de cours de 182 à 166 euros, reflet de la baisse des comparables et de ses estimations de BPA (-5,4%) pour le fabricant de petit électroménager.



Le bureau d'études juge la publication trimestrielle 'mitigée entre une excellente croissance organique et une profitabilité qui subit des impacts devises, matières premières et exceptionnelles suite à l'importance de la dynamique de WMF Café'.



'La révision en baisse de la guidance de ROpa (résultat opérationnel d'activité) est relativement limitée et ne modifie pas notre perception du groupe (fort free cash-flow, capacité à réaliser des acquisitions)', tempère l'analyste en charge du dossier.



