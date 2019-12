toro84 - TORO ET SEB J'aime pas SEB, alors je n'ai pas.

Mes Raisons?? si Seb a publié des bon résultats...



Je prefere les valeurs "energetiques" ou de l'haute tecnologie oubancaires (c'est pas le moment pour les bancaires...)

Seb est trop exposé aux indices de croissance ou dollar, en plus si jamais ils ont des problemes en Chine... (pour plus des infos demandez comme ils sont les chintocks à Danone)

Je sais pas, l'electromenager ça me dit rien, hahaha quoique les filles connaissent un peu plus, lol