Groupe SEB S A : Seb anticipe une "baisse marquée" de ses résultats en 2020 malgré un T2 encourageant

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a confirmé jeudi prévoir une "baisse marquée" de ses résultats en 2020 dans un contexte de crise sanitaire persistente, malgré un deuxième trimestre meilleur qu'anticipé.

"Le groupe Seb confirme qu'il n'est pas possible de quantifier précisément à ce jour les impacts de Covid-19 sur l'ensemble de l'exercice, mais que le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel d'activité (ROPA) seront en baisse marquée", a indiqué Seb dans un communiqué.

"Les incertitudes quant au scenario de reprise persistent, en particulier dans un contexte de crise sanitaire toujours grave sur le continent américain et de recrudescence de l'épidémie, avec reconfinement, dans certaines régions", a expliqué Seb.

"Cette visibilité limitée et ces aléas conduisent le groupe à rester prudent et à ne pas extrapoler l'amélioration observée en fin de deuxième trimestre pour l'activité grand public sur les mois qui viennent", a ajouté le groupe, qui pourrait "surinvestir en moyens moteurs afin de nourrir la croissance et préparer 2021", selon l'évolution de la consommation au second semestre.

En outre, Seb table sur des effets dévises négatifs de 70 millions à 90 millions d'euros sur le ROPA annuel.

Entre janvier et juin, Seb a dégagé un bénéfice net de 3 millions d'euros, contre 100 millions d'euros sur la même période de 2019. Le résultat opérationnel d'activité s'est inscrit à 103 millions d'euros, en baisse de 55% sur un an. Le résultat d'exploitation a accusé un repli de 72,8% sur un an, à 58 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,91 milliards d'euros, traduisant une baisse de 12,7% en données publiées et de 12,6% à périmètre et taux de change constants.

Sur le seul deuxième trimestre, Seb a vu ses revenus reculer de 9,5% sur un an en données publiées et de 8,4% en organique, à 1,46 milliard d'euros contre 1,62 milliard d'euros à la même période de 2019, tandis que le ROPA s'est inscrit à 86 millions d'euros, en repli de 6,3%.

Seb avait estimé fin juin que sa perte de chiffre d'affaires au deuxième trimestre se limiterait à environs 200 millions d'euros et que son résultat opérationnel d'activité se situerait en territoire positif.

Les analystes sondés par FactSet tablaient de leur côté sur sur un chiffre d'affaires de 1,41 milliard d'euros pour le deuxième trimestre.

Dans un communiqué séparé, Seb a annoncé la signature d'un accord sur une prise de participation majoritaire dans la société américaine StoreBound, propriétaire de la marque d'articles et accessoires de cuisine Dash. Les termes financiers de la transaction, qui devrait être finalisée d'ici au 31 juillet, n'ont pas été communiqués.

StoreBound a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, a souligné Seb.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adorex@agefi.fr ed: VLV

(Julien Marion a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SEB :

https://www.groupeseb.com/fr/finance-actualites-publications

Agefi-Dow Jones The financial newswire