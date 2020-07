Groupe SEB S A : Ventes et résultats du 1er semestre 2020

UN 2e TRIMESTRE MEILLEUR QU'ANTICIPé

DANS UN CONTEXTE DE CRISE GéNéRALISéE



Dans un contexte sanitaire ayant fortement affecté la distribution et bouleversé la consommation, les résultats du premier semestre 2020, avec un 2ème trimestre meilleur qu'attendu, témoignent de la résilience et de l'agilité du Groupe, ainsi que de la mobilisation de nos équipes. Au cours de ce semestre, et malgré l'adversité de la crise Covid-19, le Groupe a poursuivi avec détermination les projets de développement, et ce deuxième trimestre a résolument été placé sous le signe de la solidarité et de la responsabilité ; solidarité envers nos collaborateurs à travers diverses initiatives RH prises pour amoindrir les effets de la crise ; responsabilité avec la fabrication du respirateur artificiel MakAir. En plus de participations dans de nouvelles activités à impact environnemental (Angell, Castalie, IEVA), nous investissons aujourd'hui dans StoreBound. Cette acquisition, en plus de renforcer notre présence aux Etats-Unis, permettra des synergies sur la création de communautés digitales, StoreBound ayant acquis en 8 ans la plus grosse communauté digitale de notre industrie aux Etats Unis. Les incertitudes sanitaires et leurs conséquences macro-économiques sont encore prégnantes, nous restons vigilants mais confiants dans la solidité de notre modèle stratégique, géographiquement équilibré, multi-canal, et porté par une démarche de responsabilité environnementale et sociétale.

Le 1er semestre 2020 a été marqué par l'épidémie de Covid-19 qui a commencé à Wuhan, en Chine, avant de s'étendre davantage en Asie puis de se propager dans le reste du monde avec des foyers importants en Europe et ensuite sur le continent américain. Face à cette crise sanitaire sans précédent, affectant tous les pans de l'économie, la plupart des pays ont mis en place des mesures de confinement, plus ou moins strictes, qui ont conduit notamment à la fermeture des lieux publics, des restaurants et hôtels, ainsi que de la majorité des magasins non-alimentaires. Dans ce contexte, la consommation a fortement reculé dans toutes les géographies, avec un transfert important vers le commerce en ligne.

Tout au long de cette crise, et aujourd'hui encore, la priorité du Groupe a été la santé et la sécurité de ses collaborateurs dans les sites industriels, les entrepôts, bureaux, filiales commerciales ou magasins.

Au plan industriel, le Groupe a été amené à fermer temporairement une grande partie de ses usines, en Chine dès janvier, puis en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Brésil, en Colombie… Cette production « à géométrie variable » sur le semestre a entraîné une sous-activité importante et des ruptures ponctuelles de stocks, mais l'ensemble du dispositif industriel du Groupe - 42 sites - a maintenant retrouvé une activité normale, avec les pré-requis sanitaires.

Affecté très tôt par l'épidémie du fait de sa présence en Chine, le Groupe SEB a communiqué à plusieurs reprises sur les effets de Covid-19 sur son activité et ses performances au cours du 1er semestre. Des informations détaillées et régulièrement actualisées sont donc disponibles et consultables sur www.groupeseb.com.



Dans cet environnement dégradé, les ventes du Groupe SEB pour le 1er semestre 2020, de 2 914 M€, ont reculé de 12,7 % par rapport à fin juin 2019, incluant une baisse de 12,6 % à taux de change et périmètre constants (- 420 M€), un effet devises de - 0,6 % (- 20 M€) et un effet périmètre de + 0.5 % (+ 17 M€ ; Wilbur Curtis sur environ 1 mois et Krampouz sur 6 mois).

Ce retrait marqué et inédit de notre chiffre d'affaires est à mettre au compte de nos deux pôles d'activité, dont les ventes ont été marquées par une grande volatilité sur la période.

La baisse de notre chiffre d'affaires Grand Public, de 10,6 % à tcpc, est directement imputable aux mesures de confinement et aux fermetures de magasins non-alimentaires dans la plupart des pays. Elle se décompose entre un recul de 17,3 % au 1er trimestre, suivi d'un repli beaucoup plus modéré, de 3,2 %, au 2ème trimestre. Après un point bas atteint en avril, le déconfinement progressif à partir de mi-mai et un fort rebond de l'activité en juin, notamment en EMEA et en Chine, ont porté cette amélioration de tendance.

Nos ventes Professionnelles accusent, quant à elles, une baisse de 27,6 % à tcpc à fin juin, directement liée à la fermeture quasi-généralisée du secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est venue s'ajouter à un historique 2019 exigeant. Cet arrêt d'activité total de la très grande majorité de nos clients depuis la mi-mars s'est traduit par une chute de nos ventes de 43,4 % au 2e trimestre, après un retrait de 9,7 % sur les trois premiers mois de l'année.