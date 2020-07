Seb : ROPA plus que divisé par deux au 1er semestre

23/07/2020 | 07:27

Le groupe Seb publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2020 de trois millions d'euros, contre 100 millions à fin juin 2019, et un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 103 millions, contre 230 millions un an auparavant.



Dans un environnement dégradé par l'épidémie de Covid-19, les ventes du fabricant de petit électroménager, de 2.914 millions d'euros, ont reculé de 12,7%, incluant une baisse de 12,6% à taux de change et périmètre constants.



Dans ces circonstances, Seb confirme qu'il 'n'est pas possible de quantifier précisément à ce jour les impacts de Covid-19 sur l'ensemble de l'exercice, mais que le chiffre d'affaires et le ROPA seront en baisse marquée'.



