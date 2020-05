Solidité du financement, perspectives encourageantes pour les activités de serrures et de fermetures (SFPI Group)

La prise en compte d'une chute d'environ 23% du chiffre d'affaires en 2020 et d'un résultat nul dans le meilleur des cas ampute mécaniquement notre objectif de cours. Le petit conglomérat industriel est entré dans la crise liée au COVID-19 avec un bilan très solide et un propriétaire et dirigeant imperturbable. Ses performances devraient rebondir aussi rapidement que ses marchés sous-jacents, notamment dans la sécurité/sûreté à l’avenir prometteur.

Les résultats 2020 confirment qu'une contraction de pratiquement 25% du chiffre d'affaires ne peut pas aider en termes d'absorption des coûts fixes. Nous n'anticipons qu'une reprise partielle en 2021.

Notre valorisation par le DCF est affectée à la fois par le report de la croissance et par la révision en baisse des anticipations à long terme. Les prévisions de croissance à long terme ne laissent pas espérer d'amélioration des marges d'EBITDA pour des secteurs plutôt concurrentiels.