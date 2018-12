Business model et capitalisation boursière

Le cœur du business model consiste à cibler des niches au sein des secteurs de la construction et de l’industrie dont la croissance est plutôt lente. SFPI Group devance notoirement ses concurrents dans plusieurs de ses marchés de niche fragmentés. La direction possède une réelle expertise pour identifier des sociétés cibles, les possibles synergies, le besoin de restructuration et le levier opérationnel des sociétés acquises. Depuis la création de la société en 1985, elle a réalisé plus de 80 acquisitions ciblées. Par le biais de la croissance externe, la direction souhaite renforcer la présence du groupe à l’étranger.

En outre, la force du business model est d’apporter une gamme de plus en plus complète de services et de catégories de produits afin de devenir un véritable partenaire apportant des solutions et de ne pas se limiter à une simple offre de produits pour les secteurs de la construction et de l’industrie.

Si le groupe consolide plus de 80 sociétés, sous des marques très différentes, il existe toutefois une volonté manifeste de réduire le nombre de ces dernières.

La digitalisation est au cœur des investissements de SFPI Group pour la croissance future.

Le business model diffère selon les divisions :

Trois points importants sont à noter concernant celui de DOM Security (qui représente environ 45% de notre NAV): les produits conçus par le groupe sont hautement sécurisés, faciles à utiliser et les utilisateurs doivent être en confiance.

Le développement constant de son réseau de distribution constitue l’un des principaux atouts de MAC. La société est parvenue à fidéliser tout un réseau d’artisans. Il s’agit d’un processus sur plusieurs décennies, expliquant pourquoi la croissance organique de MAC est plutôt lente à l’étranger.

la division industrielle s’efforce quant à elle de devenir un guichet unique.

Partant du fait que le secteur de la construction est local, SFPI Group estime qu’avoir une très grande taille n’est pas nécessaire pour être efficace.

La capitalisation boursière de SFPI Group avoisine 230m€.

Recommandation, potentiel de hausse et principaux facteurs agissant sur les résultats

Nous entamons la couverture de SFPI Group avec une recommandation d’Achat. Le titre présente, selon nous, un potentiel de hausse proche de 70%.

Principaux facteurs agissant sur les résultats :

MAC pourrait être légèrement affecté par la fin des crédits d’impôt sur le marché de la rénovation ;

les résultats de MAC dépendent surtout des gains d’efficacité énergétique ;

DOM Security est une “late-cyclical” du secteur de la construction ;

NEU-JKF devrait bénéficier de la vigueur du chiffre d’affaires réalisé dans l’industrie et du renforcement de la réglementation en matière de qualité de l’air ;

MMD (Cordero/Barriquand) tirera profit du réchauffement climatique ;

MMD (Steriflow) bénéficiera de la croissance du secteur agroalimentaire.

A noter

Trois points essentiels sont à noter :

La société a été fondée en 1985 par un groupe d’entrepreneurs à qui elle appartient encore aujourd’hui. Ce même groupe la dirige toujours.

Il existe deux branches, quatre divisions opérationnelles et plus de 80 sociétés spécialisées dans la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement.

Le groupe est devenu de plus en plus européen (40% de son chiffre d’affaires se fait en Europe) et présente de fortes ambitions à l’international.

Prochains catalyseurs

SFPI Group a cherché à simplifier sa structure mi-2018 en lançant une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur 10% de DOM Security (sursouscrite), puis en fusionnant avec DOM Security par le biais d’un échange d’actions avec une parité de 20 actions SFPI Group pour une action DOM Security. Au-delà de simplifier la structure du groupe, l’objectif principal était d’améliorer la liquidité du titre SFPI Group dont le free float est passé de 18,9% à 26,5%. L’autre objectif était de simplifier le fonctionnement du groupe en faisant baisser les coûts d’exploitation, la cotation de deux titres n’étant pas justifiée. L’opération augmentera mécaniquement le résultat net attribuable aux actionnaires de SFPI Group ainsi que les fonds propres du groupe, ce qui devrait augmenter la puissance de feu de la société. Après la fusion de SFPI Group avec DOM Security, nous nous attendons donc à de nouvelles acquisitions dans un avenir proche, et ce notamment dans le secteur des systèmes de verrouillage. La fusion avec DOM Security facilite la croissance externe et évite les conflits d’intérêts, les difficultés rencontrées dans le passé ayant résulté de la double cotation (celle de DOM Security et celle de SFPI group qui détenait environ 70% de DOM Security avant la fusion).