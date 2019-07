Groupe TERA : Company Profile for Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants «Made in France» pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les particuliers par «Breathe-Up» l’application mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel.

Company: Groupe TERA Headquarters Address: 628 Rue Charles de Gaulle Crolles 38920 France Main Telephone: +33 4 76 92 10 11 Website: http://groupe-tera.com/ Type of Organization: Private Industry: Environment Key Executives: CEO: Pascal Kaluzny CFO: Laurent Lequin Investor Relations Contact: Theodora Xu Phone: 01 44 71 94 94

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190716005362/fr/