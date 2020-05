Groupe TERA : Présentation des résultats annuels 2019 et des perspectives stratégiques 0 06/05/2020 | 23:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Présentation Investisseurs Mai 2020 Présentation mai 2020 1 1/ Groupe TERA, un spécialiste de la qualité de l'air Avertissement Cette présentation a été préparée par Groupe TERA la « Société », uniquement en vue d'être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cette présentation ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou invitation de vente ou de souscription de titres. Ni le présent document, ni une quelconque partie de ce document, ne constitue le fondement d'un quelconque contrat ou engagement, et ne doit pas être utilisé à l'appui d'un tel contrat ou engagement. Toute décision d'acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre d'une quelconque future offre ne pourrait être prise que sur la base de l'information contenue dans le Document d'Information enregistré par Euronext ou dans tout autre document d'offre qui serait alors établi et émis par la Société dans le cadre de cette offre. Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre information et pour n'être utilisée que pour les besoins de la présentation de la Société. Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou transmis à toute autre personne, publiés ou reproduits, directement ou indirectement, en entier ou en partie, par n'importe quel moyen, sous n'importe quelle forme et pour n'importe quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits d'initiés, les règlements en vigueur ou les recommandations de l'Autorité des marchés financiers. Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu'elle contient ne peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie, ou à tout résident de ces pays. Le non-respect de l'une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales en matière d'offre d'instruments financiers aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du présent document dans d'autres pays peut faire l'objet de restrictions légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s'informer quant à l'existence de telles restrictions et s'y conformer. Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les informations figurant ci-après n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l'objet d'une mise à jour, d'ajouts, et de révisions pouvant être significatifs. 3 Présentation mai 2020 Un management expérimenté et visionnaire, détenant plus de 50% du capital de la société PASCAL KALUZNY LAURENT LEQUIN VINCENT RICARD LAURENT DEBARD CEO et Fondateur Directeur Général Directeur des Laboratoires Directeur Commercial 53 ans

25 ans d'expérience dans le domaine de la qualité de l'air

dans le domaine de la qualité de l'air Doctorat en chimie de la pollution atmosphérique (Université de Grenoble et CCR d'Ispra en Italie)

Président de la commission AFNOR (1) et du CEN (2)

et du CEN Président du Comité d'Evaluation Scientifique

Comité d'Evaluation Scientifique l'Agence Nationale de Recherche (ANR)

Création de TERA Environnement en 2001 et du Groupe TERA en 2012 48 ans 45 ans •Plus de 20 ans d'expérience dans la finance •Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine •DESS en gestion des entreprises à l'ESA de de la qualité de l'air Grenoble •Doctorat en physico-chimie atmosphérique •Responsable comptable au sein de Sauvagnat (Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement à l'université de Grenoble) puisgestionnaire de portefeuille au sein du Crédit Agricole •Responsabled'évaluation COFRAC(3)depuis •M&A au Crédit Agricole puis directeur d'une 2016 Agence Entreprise à la Caisse d'Épargne •Rejoint TERA Environnement en 2001 puis •Directeur Administratif et Financier du Groupe prend la tête de ladirection des laboratoires en 2012 TERAdepuis 2008 45 ans

15 ans d'expérience dans le développement commercial

dans le développement commercial Rejoint le Groupe TERA en 2003

Création d'un laboratoire d'analyse à

Marseille , acquis par TERA Environnement en 2008 (laboratoire de Fuveau)

, acquis par TERA Environnement en 2008 (laboratoire de Fuveau) Président de FIMEA (4) SUD depuis 2018

(amélioration de la qualité de l'air, la valorisation et l'ouverture de la data) Un ensemble de compétences complémentaires permettant d'accompagner les clients en apportant des réponses à des problématiques complexes liées à la qualité de l'air 4 Présentation mai 2020 Notes : (1) Association française de normalisation, (2) Comité Européen de Normalisation, (3) Comité français d'accréditation, (4) Fédération Interprofessionnelle des Métiers de l'Environnement Atmosphérique API + CLOUD + APPLICATION MOBILE (CA 2019 : 13 K€) Digital Mesures collectées

via le capteur citoyen de Groupe Tera Trois activités synergiques au service d'un unique objectif : la qualité de l'air LABORATOIRE (CA 2019 : 4,3 M€) Activité de Service •Analyses des contaminants chimiques de l'air LABORATOIRE • Analyses dans des matrices biologiques • Développement de nouvelles méthodes innovantes • Modèle de service •Location de stations de mesure CAPTEURS OEM (CA 2019 : 197 K€) Production et ventes à des intégrateurs DIGITAL CAPTEURS • Mesure et surveillance de la qualité de l'air • Recherche & Développement •Capteurs propriétaires dernière génération « made in France » 5 Présentation mai 2020 Une politique R&D au cœur de la stratégie de développement du Groupe 819 K€ de dépenses R&D en 2019 soit 18% du chiffres d'affaires Projets collaboratifs/industriels ou recherche en propre Collecte des données Modéli- Analyse sation API : déploiement d'une architecture agile et scalable Méthodes analytiques LABORATOIRE(10 nouvelles par an) Normes / Savoir-faire DIGITAL CAPTEURS Brevets Environ- nement Industrie Santé Fluidique Optique Thermique 6 Présentation mai 2020 Un développement continu depuis 2001 2001-2008 2008-2011 2011-2016 2016-19 2019  Création et stabilisation de Triplement du chiffre d'affaires de Mesure en temps réel Développement et industrialisation Prémices de Déploiement de l'activité Laboratoire activité laboratoire avec les micro-stations de capteurs l'activité digitale la stratégie IPO en 3 ans Salles Blanches Environnement 2019 Z 2017 2013 Brevets NEXT-PM 2018 2016 • Breathe Up Début de l'activité IoT • Sortie des fonds Levée de fonds entrés fin 2012 2001 2008 2010 de 1,1 M€ 2020 Labo de Crolles (38) Labo de Fuveau (13) 0,7 1,7 2,8 3,4 3,9 4,1 4,4 4,5 7 Présentation mai 2020 2/ Un environnement de marché favorable porté par la thématique de la transition énergétique La qualité de l'air, un enjeu de santé publique et climatique majeur Principales préoccupations environnementales des franciliens #1 : Qualité de l'air #2 : Changement climatique #3 : Alimentation IFOP Juillet 2018 33,4% Des français estiment que la pollution de l'air est le problème environnemental le plus important, après le réchauffement climatique (48,1%) Statista 2017 9 Présentation mai 2020 Répartition en taille des polluants gazeux, Impact des particules de pollution particulaires et biologiques sur le corps humain Risque Cancer des Asthme cardiovasculaire poumons Source : Société La qualité de l'air, un enjeu sociétal et économique Impact sur la santé publique Impact sur l'économie 10 Présentation mai 2020 Impact avéré de la pollution atmosphérique sur la santé publique

Lien de causalité entre exposition aux particules fines et difficultés respiratoires Coût annuel estimé de la pollution de l'air : environ 100 Mds€* en France Nombre de décès prématurés causés par la pollution de l'air en France 50 000 et dans le monde 7000000 Sources : OMS ; Respire ; Ministère de la Transition écologique et solidaire ; Sénat, résumé des principales études sur le coût sanitaire de la pollution de l'air (8 juillet 2015) Une prise de conscience mondiale accélérant la mise en place de règlementations INTERNATIONAL EUROPEEN NATIONAL Respect des valeurs limites de concentration dans l'air extérieur, établies pour limiter les impacts sanitaires et environnementaux des polluants Respect des plafonds nationaux d'émissions de polluants Limitation des émissions de certaines catégories de sources anthropiques (industrie, agriculture, transports, etc.) 11 Présentation mai 2020 Sources : OMS, Respire, Ministère de la Transition écologique et solidaire La crise liée au Covid-19 a exacerbé la conscience des enjeux environnementaux Réduction de 8% des émissions mondiales de CO 2 en 2020 Estimation prévisionnelle l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) 11 000 décès évités sur le mois d'avril 2020 suite à la baisse de 40% du niveau de dioxyde d'azote (NO 2 ) et de 10% de la pollution à particules Etude réalisée par le Centre de Recherche sur l'Energie et l'Air pur (CREA) entre le 1eret le 26 avril Angela Merkel salue l'objectif de réduction de 50% à 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030 Dialogue de Pertersberg, sommet international de la diplomatie climatique préparant le terrain pour la COP 12 Présentation mai 2020 3/ L'analyse laboratoire : le savoir-faire et l'expertise historiques du Groupe, reconnus depuis 18 ans Une activité historique d'analyse laboratoire couvrant deux marchés principaux L'industrie des hautes technologies Protection des produits et des procédés Analyses auprès du secteur industriel Répartition du chiffre d'affaires 2019 par typologie de clients Santé Divers Locations 4% 2% 7% Bureaux d'étude Industriels 27% 13% 4,5 M€ Bureaux de contrôle et laboratoires 11% Hautes Technologies Institutionnels 24% 12% L'Environnement et la santé Protection des êtres humains Problématiques liées à la santé humaine Chiffres clés 2019 de l'activité d'analyse laboratoire +31 000 27 6 analyses salariés docteurs 300+ 5 2 ingénieurs Accréditations clients en chimie COFRAC 14 Présentation mai 2020 Une offre de location de stations de mesure connectées intégrant les capteurs propriétaires du Groupe 2 gammes de stations de mesure intégrant les capteurs de Groupe TERA Compatibles avec tout type d'environnement pour la mesure de nombreux types de polluants Transmission des données en temps réel grâce à une solution cloud Alimentation sur secteur ou autonomie sur Alimentation par panneaux solaires batterie PM (PM1, PM2.5, PM10) PM (PM1, PM2.5, PM10) CO, NO2, O3 CO2, formaldéhyde H2S, SO2, NH3 COV (par PID) Air Air Indice de COV légers CO, NO2, O3 Intérieur Ambiant Température, humidité Radon Indice de COV légers Température, humidité Synergies entre l'activité d'analyse laboratoire et capteurs 15 Présentation mai 2020 Finalisation de l'acquisition du laboratoire d'analyse Toxilabo Intégration de l'expertise d'analyse en biologie médicale, secteur en forte croissance Analyse des prélèvements d'air intérieur Un laboratoire doté des Analyse plus hauts standards des prélèvements de qualité lieux de travail Analyse de milieux biologiques Démarche constante d'amélioration continue de la qualité des analyses réalisées 16 Présentation mai 2020 Désormais 3 sites spécialisés et équipés pour assurer les prestations d'analyse laboratoire du Groupe Lille Nantes Crolles Fuveau Site spécialisé Agence commerciale Nombre d'échantillons analysés par TERA Environnement 23 30 31 20 000 000 000 000 2016 2017 2018 2019 Crolles: 150 m²de salle blanche et 40 m²de salle de chimie Analyse de l'air pour les industries du semi-conducteur, les bureaux d'études en environnement et la qualité de l'air intérieur Fuveau: 50 m²de salle blanche et 50 m²de salle de chimie Prestations analytiques pour le domaine industriel des technologies de pointe

Mesures de métaux en air ambiant (filtres, jauges) et mesures en sites et sols pollués Lille: agence commerciale Développement de l'activité dans d'autres régions de France

Analyse laboratoire : nécessité d'une forte proximité géographique avec les clients Nantes: 250 m²de laboratoires Analyse aussi bien sur des prélèvements atmosphériques, surfaciques que sur des échantillons biologiques 17 Présentation mai 2020 Synergies commerciales et opérationnelles au service du développement global de Groupe TERA +     Une offre complète, Une présence nationale Des économies en terme de renforcée, CAC 40 coûts de structure amélioration du profil de Nantes rentabilité 18 Présentation mai 2020 Nouvelle opportunité de développement liée à l'instauration d'une nouvelle norme : la photocatalyse Etudes exploratoires, lancées en coordination avec le Centre Européen de Normalisation (CEN) pour démontrer l'efficacité de la photocatalyse dans l'élimination des micro-organismes, dont le Covid-19 La photocatalyse • • Adoption potentielle en tant que norme nécessitant une évaluation de son efficacité Potentielle opportunité significative pour Groupe TERA qui dispose d'une expertise avancée en matière de certification 19 Présentation mai 2020 4/ Capteurs : une offre de produits en phase de commercialisation Next-PM : une technologie de capteur OEM de dernière génération Un produit « Made in France » facile d'utilisation et résistant afin de mesurer la qualité de l'air PRÉCISIONNouvelle technologie optique pour des mesures ultra précises DURABILITÉ Jusqu'à 10 000 heures de mesure en continue ROBUSTESSE Résistance en conditions climatiques extrême (hygrométrie) Sortie Entrée de l'air Sortie pour la connexion filaire IP 3 brevets : précision des mesures, captation de l'air et conception MAÎTRISE DE LA PRODUCTION Technologie conçue et développée en France SIMPLICITÉ D'USAGE Capteur intelligent « Plug & Play » et algorithme de traitement Industrialisation « fabless » : concentration des ressources sur les étapes à plus forte valeur ajoutée 21 Présentation mai 2020 Une offre de capteurs OEM performants répondant aux enjeux de la mesure de la qualité de l'air Des capteurs innovants mesurant et qualifiant les particules fines PM10, PM2,5 et PM1 destinés à être intégrés dans des produits finis et permettant une mesure en continu de la qualité de l'air Caractéristiques du capteur OEM Next-PM Technologie brevetée

Capteur performant, y compris dans des conditions extrêmes de chaleur, de vibrations et d'humidité

Durée de vie jusqu'à 10 ans sans maintenance

jusqu'à 10 ans sans maintenance Algorithmes de Machine Learning

Machine Learning Structure de coûts optimisée

Intégration possible dans des stations de surveillance de la qualité de l'air, des capteurs citoyens, des purificateurs d'air, des centrales de gestion d'air dans le tertiaire et l'industrie Une gamme de 3 capteurs brevetés Mesure de particules fines

Disponible actuellement

Capteur optimisé en termes de coût pour l'air intérieur

Disponibilité : 2021

Capteur adapté à la salle blanche pour le comptage de particules

Disponible actuellement Champs d'application Smart Building Facility Management IndustrieTransport Domotique Smart City Clients (intégrateurs) Industriels de la qualité de l'air Equipementiers (avion, train, bateau, etc.) Industriels de la VMC et du traitement de l'air Industriels des infrastructures électriques Cycle de 3 à 18 mois 22 Présentation mai 2020 Montée en puissance de la stratégie commerciale via deux circuits de distribution complémentaires Vente directe Vente à des distributeurs spécialisés • Quantités importantes • Quantités limitées (< 100 unités) • Meilleure marge • Marge plus faible • Force commerciale du Groupe • Visibilité mondiale • Contrats et licences Différentes étapes du cycle de vente directe des capteurs OEM Cycle de 3 à 18 mois 1 | Rendez-vous client 2 | Livraison de 1 à 5 3 | Bilan réalisé 4 | Commande de 5 | Début des échantillons test par le client 10 à 50 capteurs commandes annuelles 80 sociétés ont 19 sociétés ont reçu 9 sociétés ont reçu des échantillons une livraison exprimé leur volonté (vs. 77 (1)et 28 (2)précé.) complémentaire de commande (vs. 17 (1)et 6 (2)) (vs. 8(1)et 3 (2)) Un processus de vente relativement long compte tenu du caractère innovant du capteur Next-PM, reflétant un investissement commercial de plusieurs mois et offrant de réelles opportunités sur les volumes de vente avec chaque client 23 Présentation mai 2020 Note : (1) nombre de sociétés à la présentation de février 2020 / (2) nombre de sociétés à la date de l'IPO 5/ Digital : une solution à fort potentiel en phase de développement dédiée aux enjeux du marché de la qualité de l'air Une API unique au service des algorithmes de modélisation de TERA Cloud Architecture SaaS permettant la modélisation des données et leur visualisation Appli Breathe Up Interface Cloud Be Données externes satellites, mesures des stations, météorologiques et de trafic (*) Association de surveillance de la qualité de l'air en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, agréée par le Ministère de l'Environnement Données en temps réel ultra précises sur la qualité de l'air et algorithme Big Data 25 Présentation mai 2020 Breathe Up : une appli mobile pour diminuer l'exposition à la pollution Deux cibles complémentaires adressées en BtoBtoC Appli Breathe Up + Capteur citoyen Intégration du capteur Next-PM

Next-PM Précision optimale Station de mesure de la collectivité ou louée au Groupe TERA Informations sur la qualité de l'air pour des actions de communication auprès des citoyens Informer directement les populations sensibles la pollution et encourager l'évolution des comportements individuels Un dispositif soutenu par un écosystème de partenaires et prescripteurs 1erdéploiement réussi en partenariat avec la ville de Marseille pour l'information des citoyens Projet de 36 mois lancé en novembre 2018 2 000 capteurs citoyens déployés Solution unique dédiée aux collectivités pour répondre à la demande des citoyens sur la qualité de l'air 26 Présentation mai 2020 6/ Données financières Compte de résultat 2019 : maîtrise des charges d'exploitation 4,5 M€ Chiffre d'affaires 2019 +2% Croissance du chiffre d'affaires consolidé en 2019 5,4% Marge d'EBITDA en 2019 Charges d'exploitation sous contrôle 819 K€ de dépenses R&D en 2019 (18,2% du chiffres d'affaires) Pas d'activation future de la R&D En K€ 2019 2018 Analyses laboratoire 4 291 4 249 Capteurs 197 134 Digital 13 34 Charges d'exploitation (5 193) (4 907) dont charges de personnel (2 146) (2 100) en % du CA (47,7%) (47,5%) dont autres achats et charges externes (1 629) (1 402) en % du CA (36,2%) (31,7%) Dotations aux amortissements et provisions (579) (621) Résultat financier 20 (86) Résultat exceptionnel (352) 20 (IS) / CIR (352) 246 28 Présentation mai 2020 +3,1 M€Trésorerie nette au 31/12/2019 +4,4 M€ Trésorerie disponible à fin 2019 Les immobilisations corporelles du Groupe sont essentiellement constituées de l'outillage relatif à l'activité de laboratoire Bilan consolidé 2019 En K€ 2019 2018 Ecarts d'acquisition 265 265 Immobilisations incorporelles 308 496 Immobilisations corporelles 1 044 1 038 Immobilisations financières 120 104 Actifs Immobilisé 1 472 1 638 Actifs circulants 7 125 2 787 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 4 397 391 Total ACTIF 8 930 4 772 Capitaux Propres 2 419 (2 476) Avances conditionnées 1 231 1 231 Provisions 387 144 Total dettes 4 147 5 332 Total PASSIF 8 930 4 772 29 Présentation mai 2020 7/ De solides ambitions de croissance Analyse laboratoire Capteurs Groupe TERA Impact limité de la crise liée au Covid-19 Des atouts intrinsèques pour surmonter la crise Récurrence des contrats liés au besoin structurel des industriels pour la certification de la qualité de l'air

liés au besoin structurel des industriels pour la certification de la qualité de l'air Acquisition de Toxilabo dont le positionnement en biologie médicale présente de fortes synergies avec l'environnement

dont le positionnement en biologie médicale présente de fortes synergies avec l'environnement Décalage limité dans du calendrier des projets en partenariat avec les industriels Visibilité sur les stocks de pièces détachées

Risque client maîtrisé du fait de la diversification du portefeuille composé à 80% de grands groupes

Forte visibilité sur la continuité d'exploitation (trésorerie nette de 3,1 M€) et qualité de la signature du groupe auprès des partenaires bancaires Des facteurs de résilience solides 31 Présentation mai 2020 Une stratégie de développement pour l'activité d'analyse laboratoire Stratégie reposant tant sur la croissance organique que la croissance externe Nouvelles méthodes Stations de mesure Nouvel axe Croissance externe Développement de nouvelles méthodes d'analyse laboratoire dans l'environnement

Intensification du déploiement des stations de mesures , au travers de campagnes terrain pour mettre en avant la complémentarité de son offre analyse laboratoire / location de stations de mesure

Un nouvel axe naissant, associant l'analyse de l'air et la santé

Croissance externe afin d'étendre le maillage territorial du Groupe et compléter ses gammes d'analyse 4 axes identifiés pour accélérer la consolidation de l'activité laboratoire, business historique du Groupe 32 Présentation mai 2020 Une stratégie centrée sur la commercialisation à l'international et sur le développement de nouveaux capteurs Commercialisation Next- PM et nouveaux capteurs Trois zones prioritaires Europe Accélération du déploiement commercial Évolution de la gamme Next-PM Nouveaux capteurs 3 Amérique du Nord • Commercialisation du capteur Next-PM débutée en 2019 Discussions avancées en cours • Phase de commercialisation en cours avec plusieurs sociétés européennes 1 2 Chine Travail de commercialisation du capteur Next-PM débuté fin 2018 • Lancement des premiers prototypes au • Premières ventes de Next-PM Q4 2019 réalisées début 2019 Développement international bien engagé Lancement à venir d'une nouvelle gamme de capteurs (Next-PM LT) d'ici fin 2020 33 Présentation mai 2020 Développement des solutions digitales Croissance externe Une activité portée par le développement de solutions digitales et la croissance externe Amélioration des algorithmes des solutions digitales proposées par le Groupe

Développement de l'offre à destination du grand public

Application mobile « Breathe Up » Capteur citoyens « Picture »

Croissance externe afin de maîtriser en interne toutes les compétences et connaissances digitales nécessaires à la gestion et au développement de la modélisation des données 2 axes identifiés pour finaliser le développement de la plateforme digitale d'analyse de données, une activité à fort potentiel 34 Présentation mai 2020 Groupe TERA, le champion français de la qualité de l'air Une thématique d'investissement cruciale dans un contexte de transition énergétique Le seul spécialiste français maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur L'innovation au cœur de la stratégie du Groupe TIMINGPERFORMANCE UNIQUECONFIANCE INNOVATION MANAGEMENT Des ambitions de croissance forte Porté par des partenariats prestigieux et des relations solides et de long-terme avec ses clients Un management actionnaire expérimenté et visionnaire De solides avantages concurrentiels au service d'une stratégie de développement clairement identifiée 35 Présentation mai 2020 L'action Groupe TERA Euronext Growth

IPO : juillet 2019 (augmentation de capital de 6,0 M€)

juillet 2019 (augmentation de capital de 6,0 M€) Code ISIN : FR0013429404

Mnémonique : ALGTR

Cours * : 4,32 €

* : 4,32 € Capitalisation *: 14,3 M€

Nombreux d'actions * : 3 311 394

Couverture analyste : Mainfirst (Nicolas Tabor)

: Mainfirst (Nicolas Tabor) Prochaine communication financière : résultats semestriels 2020 le 29 octobre 2020

Données au 30 avril 2020

Groupe TERA en bourse Répartition estimée du capital post-IPO 49% Public Pascal Kaluzny Laurent Lequin 1% Laurent Debard 3% Vincent Ricard 3% P2LV 3% 42% 36 Présentation mai 2020 La Sté Groupe Tera SA a publié ce contenu, le 06 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le06 mai 2020 21:29:07 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=179165EXT560B5AE153974EBFCE7FE91E7C40ABAFAB117904_3CBE4111B8D4359F82D83D7116DC24A2E67E9B7D.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/560B5AE153974EBFCE7FE91E7C40ABAFAB117904 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur GROUPE TERA 23:30 GROUPE TERA : Présentation des résultats annuels 2019 et des perspectives straté.. PU 30/04 GROUPE TERA : annonce ses résultats annuels 2019 et fait le point sur ses perspe.. BU 11/03 GROUPE TERA : finalise l'acquisition de Toxilabo, laboratoire de biologie médica.. BU 13/01 GROUPE TERA : Bilan semestriel au 31/12/2019 du contrat de liquidité BU 2019 GROUPE TERA : annonce l'intégration du laboratoire d'analyse Toxilabo pour propo.. BU 2019 GROUPE TERA : annonce le recrutement de Cécile Roger en qualité de Directrice Gé.. BU 2019 GROUPE TERA : annonce ses résultats du premier semestre 2019 et revient sur ses .. BU 2019 GROUPE TERA : Résultats 1er semestre CO 2019 GROUPE TERA : Autres opérations - Désignation de teneur de comptes de titres nom.. CO 2019 GROUPE TERA : s'introduit sur Euronext Growth CF

Données financières (EUR) CA 2019 5,30 M EBIT 2019 - Résultat net 2019 - Trésorerie 2019 4,00 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 -45,2x VE / CA2019 2,08x VE / CA2020 2,24x Capitalisation 15,0 M Graphique GROUPE TERA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 5,00 € Dernier Cours de Cloture 4,52 € Ecart / Objectif Haut 10,6% Ecart / Objectif Moyen 10,6% Ecart / Objectif Bas 10,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GROUPE TERA 13.49% 16 WASTE MANAGEMENT -13.11% 41 604 REPUBLIC SERVICES, INC. -13.56% 24 616 TOMRA SYSTEMS 23.71% 4 869 TETRA TECH, INC. -16.81% 3 936 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. -0.56% 3 729