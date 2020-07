Groupe TERA : Résultats des votes par résolution

Voix présentes et représentées Votes Pour % Votes Contre % Abstention % Résultat du vote De la compétence del'Assembléegénérale ordinaire 1èrerésolution: Approbation des comptes annuels del'exerciceclos le 31 décembre 2019 2 819 908 100% 0% 0% Adoptée 2èmerésolution: Approbation des comptes consolidés del'exerciceclos le 31 décembre 2019 2 819 908 100% 0% 0% Adoptée 3èmerésolution: Affectation du résultat del'exerciceclos le 31 décembre 2019 2 819 908 100% 0% 0% Adoptée 4èmerésolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 2 819 908 100% 0% 0% Adoptée 5èmerésolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de Commerce 2 819 908 100% 0% 0% Adoptée 6èmerésolution: Pouvoirs pourl'accomplissementdes formalités 2 819 908 100% 0% 0% Adoptée

De la compétence del'Assembléegénérale extraordinaire 7èmerésolution: Délégation de compétence à donner au Conseild'Administrationpour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autrestitres de capital ou donnant droit à l'attributionde titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusiondes offres visées au 1° del'articleL.411-2 du Code monétaire et financier 2 819 908 79,47% 20,53% 0% Adoptée 8èmerésolution: Délégation de compétence à donner au Conseild'Administrationpour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autrestitres de capital ou donnant droit à l'attributionde titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° del'articleL.411-2 du Code monétaire et financier 2 819 908 79,47% 20,53% 0% Adoptée 9èmerésolution: Délégation de compétence à donner au Conseild'Administrationen vued'émettredes actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attributionde titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profitd'unecatégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 2 819 908 79,47% 20,53% 0% Adoptée 10èmerésolution: Autorisationd'augmenterle montant des émissions en cas de demandes excédentaires 2 819 908 79,47% 20,53% 0% Adoptée

11èmerésolution: Délégation à conférer au conseild'administrationen vued'émettredes bons de souscriptiond'actions(BSA), bons de souscription et/oud'acquisition d'actionsnouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/oud'acquisition d'actionsnouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profitd'unecatégorie de personnes 2 819 908 79,47% 20,53% 0% Adoptée 12èmerésolution: Délégation de compétence à donner au Conseild'Administrationpour augmenter le capital par émissiond'actionsordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérentsd'unpland'épargne d'entrepriseen application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 2 819 908 79,47% 20,53% 0% Adoptée 13èmerésolution: Délégation à donner au Conseild'administrationen vue de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions législatives et règlementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire 2 819 908 100% 0% 0% Adoptée 14èmerésolution: Mise en harmonie des statuts 2 819 908 79,47% 20,53% 0% Adoptée 15èmerésolution: Pouvoirs pour les formalités 2 819 908 100% 0% 0% Adoptée

Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 73 personnes, est un leader de la mesure, del'analyseet de la valorisation en temps réel de la qualité del'air.Le Groupe est actuellementl'undes seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité del'air,pouvant ainsi répondre à l'ensembledes besoins de ses clients ens'appuyantsur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l'analyse des polluants chimiques de l'air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité del'airet une offre digitale, constituéed'unlogicield'analyseprofessionnel innovant capable de traiter les données de la qualité del'airremontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les particuliers par « Breathe-Up »l'applicationmobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel.

Groupe TERA NewCap NewCap Tél. : +33 4 76 92 10 11 Relations Investisseurs Relations Médias investors@groupe-tera.com Louis-Victor Delouvrier Nicolas Merigeau Tél. : +33 1 44 71 98 53 Tél. : +33 1 44 71 94 98 groupe.tera@newcap.eu groupe.tera@newcap.eu

