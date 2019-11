Groupe TERA : annonce l'intégration du laboratoire d'analyse Toxilabo pour proposer une offre d'analyse globale dans l'environnement et la biologie

Regulatory News:

Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR) (Paris:ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce l’intégration du laboratoire nantais Toxilabo afin d’étendre son offre, en particulier, à l’analyse dans les domaines de l’environnement et de la biologie.

Créé en 2000 à Nantes, et majoritairement détenu par ses dirigeants fondateurs, Toxilabo bénéficie d’une solide renommée auprès des industriels du CAC 40, des bureaux d’études et des établissements publics. Doté du statut de laboratoire de biologie médicale spécialisé et de l’accréditation COFRAC1, validant la fiabilité des méthodes d’analyse fondées sur les plus hauts standards de qualité, Toxilabo se distingue par son équipe composée d’une trentaine d’experts hautement qualifiés, son parc analytique ultra-performant et sa gamme étendue de prestations d’analyses, incluant l’air et les milieux biologiques (sang, urine, plasma, etc.). Ce positionnement, tant sur le segment de l’environnement que celui de la biologie, constitue un avantage concurrentiel majeur, peu d’acteurs étant capables de proposer ces deux expertises du fait de l’exigence des contraintes techniques et réglementaires.

L’opération permet à Groupe TERA de se positionner sur le segment en forte croissance de l’analyse biologique au travers d’expertises poussées au service du patient, dont notamment des demandes de dépistage ou de diagnostic adressées par les structures de soins. D’autre part, Toxilabo étant principalement positionné sur l’analyse de la qualité de l’air des lieux de travail, la complémentarité sur le segment environnement est optimale. L’offre commerciale de Groupe TERA intègre désormais l’ensemble des principales prestations d’analyses et pourra compter sur un maillage renforcé du parc de laboratoires en France, Toxilabo étant présent dans le Grand Ouest.

Au-delà de la création d’une offre complète, unique pour un laboratoire indépendant, l’opération devrait générer d’importantes synergies. D’un point de vue commercial, Groupe TERA pourra renforcer sa proximité avec les grands industriels en capitalisant sur le portefeuille de clients de Toxilabo qui collabore avec de nombreux groupes du CAC 40. Sur le plan opérationnel, les économies en termes de coûts de structure et d’investissements en matériel permettront une amélioration du profil de rentabilité de l’activité laboratoire.

L’opération a été financée de manière équilibrée, à partir des ressources propres de Groupe TERA, récemment renforcées suite à la levée de fonds réalisée lors de l’introduction en bourse, et d’un emprunt bancaire. Suite à cette opération, les fondamentaux financiers solides du groupe ressortent quasiment inchangés.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, ajoute : « Toxilabo est un laboratoire reconnu par tous depuis de nombreuses années pour sa qualité et son expertise et c’est avec une grande fierté que nous l’accueillons au sein de Groupe TERA. Cette opération structurante, qui nous permet d’atteindre une taille critique suffisante, constitue pour nous un accélérateur de croissance rentable compte tenu des fortes complémentarités business et opérationnelles. Le positionnement sur l’analyse biologique, segment avec d’importantes barrières à l’entrée du fait des exigences réglementaires et de la présence de grands groupes internationaux, est stratégique tout en présentant un lien fort et cohérent avec l’environnement. Nous avons en effet été retenus au sein du panel d’experts pour la mesure des niveaux de contamination de l’air à la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen. Au-delà de l’analyse laboratoire, nous renforçons également nos synergies avec les autres pôles d’activités du groupe, en particulier les stations de mesure qui intègrent nos capteurs OEM. Celles-ci bénéficieront désormais d’une exposition accrue sur le territoire au travers d’un maillage renforcé et d’une offre plus complète dédiée aux bureaux d’étude et aux industriels.

Cette opération met en lumière le déploiement rapide de notre stratégie, conformément à ce que nous avions annoncé lors de l’introduction en bourse. »

Anne Nicolas, Directrice Générale de Toxilabo, ajoute : « C’est avec enthousiasme que nos équipes et moi-même rejoignons Groupe TERA, convaincus de la pertinence de cette alliance qui nous permettra de renforcer nos capacités technologiques, financières et commerciales, tout en apportant de nouvelles expertises clés. Forts d’une philosophie commune tournée vers l’excellence du résultat et l’apport de solutions concrètes aux enjeux majeurs actuels, je suis convaincue du succès cette intégration. »

Modalités de l’opération

Le closing de l’opération est prévu pour début 2020, après règlement des différentes modalités juridiques et obtention, le cas échéant, des autorisations préalables.

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les particuliers par « Breathe-Up » l’application mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel.

1Comité français d’accréditation.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191128005510/fr/