Groupe TERA : annonce le large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

Une demande globale de 9,9 M€ faisant ressortir une opération sursouscrite 1,65 fois

− Augmentation de capital de 6,0 M€

− Opération sursouscrite 1,65 fois / Demande globale de 9,9 M€

− Prix de l’introduction en bourse fixé à 4,35 € par action (bas de la fourchette indicative de prix)

− Capitalisation boursière d’environ 14,4 M€ dont flottant de 41,65%

− Début des négociations le jeudi 18 juillet

− Titres éligibles FCPI et PEA-PME

Groupe TERA (la « Société ») (Paris:ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce ce jour le succès de son introduction en bourse.

L’introduction en bourse permet à la Société de réaliser une augmentation de capital de 6,0 M€. Le Conseil d'Administration, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction en bourse à 4,35 € par action, en bas de la fourchette indicative de prix.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA déclare : « Nous sommes très satisfaits de l’intérêt manifeste des investisseurs pour notre expertise et nos perspectives de développement prometteuses. Ce succès est d’autant plus frappant que l’opération a été réalisée dans un contexte boursier exigeant lors d’une période peu propice aux introductions en bourse. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos équipes ainsi que les nouveaux investisseurs institutionnels pour la confiance qu’ils nous ont accordée. Nous sommes ravis que la résonance de notre mission ait pu trouver également écho auprès des investisseurs particuliers dont la mobilisation a été significative. Dans le sillage de ce succès, nous comptons dès à présent accélérer notre développement opérationnel, en France comme à l’international, au travers, notamment, de la commercialisation de notre gamme de capteurs dernière génération, auprès des équipementiers et industriels de référence, ainsi que de la poursuite du développement organique et externe de nos activités laboratoire et digital ».

Une levée de fonds pour accélérer le développement de l’ensemble des activités du groupe

Le produit des fonds levés dans le cadre de cette opération permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants (objectifs classés par ordre décroissant d’importance) :

− accélérer la commercialisation des capteurs OEM Next-PM en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, portée par une stratégie de vente directe ;

− finaliser le développement des capteurs de la gamme Next-PM ;

− poursuivre l’activité de R&D pour le développement de nouveaux produits et services liés aux activités laboratoire, capteurs et digital ;

− saisir les potentielles opportunités d’acquisitions sur les activités laboratoire et digital.

Modalités définitives de l’opération

Nombre d’actions nouvelles émises

− L’Offre s’effectuera par la mise sur le marché d’un nombre de 1 379 310 Actions Nouvelles.

Produit brut de l’Offre

− Sur la base d’une émission de 1 379 310 Actions à un prix de 4,35 euros par Action, le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles est de 6,0 M€.

Répartition du capital post-IPO

− La répartition du capital post-opération est la suivante :

Après émission des Actions Nouvelles Actionnaires Nombre de titres % de détention Management 1 932 084 58,35% Public 1 379 310 41,65% TOTAL 3 311 394 100,00%

Engagements de conservation des actionnaires et des fondateurs

Le management actionnaire de 58,35% du capital de la Société post-augmentation de capital s’est engagé à conserver les titres pendant une période de 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.

Calendrier de l’opération

15 juillet 2019

− Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre

16 juillet 2019

− Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles, le résultat de l’Offre et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension

17 juillet 2019

− Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

18 juillet 2019

− Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris

Codes d’identification des titres du Groupe TERA

− Libellé : Groupe TERA

− Code ISIN : FR0013429404

− Mnémonique : ALGTR

− Compartiment : Euronext Growth

Partenaires de l’opération

Chef de file PSI - Listing Sponsor Banque DELUBAC & Cie RTO Mainfirst Conseil Euroland Corporate

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les particuliers par « Breathe-Up » l’application mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel.

