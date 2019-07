Tera : succès de son introduction en bourse

16/07/2019 | 10:01

Tera, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce ce jour le succès de son introduction en bourse.



L'introduction en bourse permet à la société de réaliser une augmentation de capital de 6,0 ME. Le Conseil d'Administration, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction en bourse à 4,35 E par action, en bas de la fourchette indicative de prix.



L'Offre s'effectuera par la mise sur le marché d'un nombre de 1 379 310 Actions Nouvelles.



