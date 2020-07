Groupimo : Annexe Comptes sociaux au 31/12/2019 0 01/07/2020 | 22:32 Envoyer par e-mail :

GROUPIMO S.A. Immeuble sis Le Trident Quartier Montgerald 97200 FORT DE FRANCE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros 1 COMPTES ANNUELS GROUPIMO S.A. Immeuble sis Le Trident Quartier Montgerald 97200 FORT DE FRANCE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 BILAN ACTIF 2019 2018 Brut Amortissements Provisions Net Net Capital souscrit non appelé Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 845 104 6 647 707 905 6 647 137 199 34 826 Total immobilisations incorporelles 851 751 714 552 137 199 34 826 Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes 69 086 51 768 17 318 10 638 Total immobilisations corporelles 69 086 51 768 17 318 10 638 Immobilisations financières (2) Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 3 312 093 19 800 1 520 999 1 791 094 19 800 466 923 17 800 Total immobilisations financières 3 331 893 1 520 999 1 810 894 484 723 ACTIF IMMOBILISE 4 252 730 2 287 319 1 965 411 530 187 Stocks Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Total des stocks Créances (3) Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé 1 724 1 106 087 614 046 212 456 1 724 1 106 087 401 590 1 191 1 135 466 1 470 876 Total des créances 1 721 856 212 456 1 509 400 2 607 534 Disponibilités et divers Valeurs mobilières dont actions propres : Disponibilités 1 338 1 338 1 287 Total disponibilités et divers 1 338 1 338 1 287 ACTIF CIRCULANT 1 723 194 212 456 1 510 738 2 608 821 Charges constatées d'avance Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif 6 605 6 605 6 444 TOTAL GENERAL 5 982 530 2 499 775 3 482 755 3 145 452 BILAN PASSIF 2019 2018 Capital social ou individuel Dont versé : 1 297 076 Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 297 076 129 708 (285 902)438 893 1 297 076 128 675 538 774 (1 191 522) 367 879 Total situation nette 1 579 775 1 140 882 Subventions d'investissement Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES 1 579 775 1 140 882 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges 1 022 360 60 397 1 012 398 60 397 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 082 757 1 072 795 Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers 12 165 15 494 Total dettes financières 12 165 15 494 Dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 274 822 166 588 313 204 929 177 707 Total dettes d'exploitation 441 410 382 949 Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 366 648 533 333 Total dettes diverses 366 648 533 333 Comptes de régularisation Produits constatés d'avance DETTES 820 222 931 775 Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL 3 482 755 3 145 452 COMPTE DE RESULTAT 2019 2018 France Export Total Vente de marchandises Production vendue : - biens Production vendue : - services 959 223 959 223 871 747 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 959 223 959 223 871 747 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) Autres produits (1) (11) 39 773 91 364 109 2 032 92 763 88 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) 1 090 469 966 630 Charges externes Achat de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes (3) (6 bis) 511 039 490 061 Total charges externes 511 039 490 061 Impôts, taxes et versements assimilés 4 304 7 168 Charges de personnel Salaires et traitements Charges sociales (10) 304 469 111 851 261 885 109 070 Total charges de personnel 416 321 370 956 Dotations d'exploitation Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges 18 376 8 090 1 500 Total dotations d'exploitation 18 376 9 590 Autres charges (12) 90 695 73 131 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 040 735 950 905 RESULTAT D'EXPLOITATION 49 734 15 725 Opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 268 457 55 852 18 324 150 056 6 328 29 000 TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 342 633 185 384 Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (6) 25 962 8 306 4 051 33 896 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 34 268 37 947 RESULTAT FINANCIER 308 365 147 437 RESULTAT COURANT 358 099 163 162

