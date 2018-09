GROUPE GUILLIN : PAPREC RECYCLAGE ET GROUPE GUILLIN S'ASSOCIENT POUR ACCELERER LE RECYCLAGE DES BARQUETTES ALIMENTAIRES PLASTIQUE EN PET

Communiqué de presse

Paris, le 18 septembre 2018,

Paprec Recyclage et Groupe GUILLIN s'associent pour accélérer le recyclage des barquettes alimentaires plastique en PET

Décidés à accompagner la dynamique autour du recyclage plastique, le leader français du recyclage et le leader européen en solution d'emballages alimentaires lancent le projet REUSAL pour accélérer le tri et le recyclage des barquettes plastiques en PET et renforcer l'écoconception des produits mis en marché.

Mi-août, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé la mise en place d'un système de bonus-malus pour inciter les industriels à éco-concevoir leurs produits et utiliser davantage de plastique issu du recyclage. L'ambition gouvernementale est d'arriver d'ici 2025 à recycler 100% des matériaux plastiques mis sur le marché (contre 20% actuellement).

« Utiliser du plastique recyclé dans les emballages est techniquement faisable en toute sécurité, nous l'avons déjà largement démontré avec nos partenaires et notamment avec le Groupe GUILLIN, expert reconnu en solution d'emballages alimentaires », éclaire Sébastien Petithuguenin, Directeur général du groupe Paprec. « Nous sommes évidemment favorables à la création d'un dispositif incitatif même si le système présenté par le secrétariat d'Etat nécessite encore d'être précisé », poursuit le dirigeant.

Groupe GUILLIN, précurseur en matière d'innovation, s'est toujours attaché à éco-concevoir l'ensemble de ses emballages. « Soucieux de l'environnement, notre Groupe fabrique depuis plus de 15 ans des emballages alimentaires en PET constitués de plus de 50% de de matière recyclée de qualité alimentaire. Ce principe vertueux permet d'assurer un cycle de vie infini pour nos produits » confirme Sophie Guillin-Frappier, Directeur Général du Groupe GUILLIN. « Ce projet a pour objectif d'aller encore plus loin dans notre démarche d'économie circulaire et de nous permettre de maximiser le pourcentage de matière recyclée dans la fabrication de nos produits. »

Les deux entreprises ont ainsi décidé de mettre en commun leurs moyens de recherche et de développement pour travailler au lancement d'une unité spécifique de récupération, de traitement et de régénération au grade alimentaire des emballages alimentaires plastique, selon le principe de « barquette à barquette ».

Paprec et Groupe GUILLIN ont ainsi pour objectif de mettre en place le programme de développement suivant :

- Développer et optimiser le sur-tri des barquettes dans les flux de collecte sélective,

- Développer la technologie de régénération de ces flux,

- Renforcer l'écoconception des emballages alimentaires, et

- Optimiser l'incorporation de matériaux de grade alimentaire issus du recyclage.

Le sur-tri des barquettes plastique est d'ores et déjà expérimenté à l'échelle industrielle chez Paprec Trivalo 35. Cette unité inaugurée en 2016 fait partie des usines du groupe équipées pour l'extension des consignes de tri et donc la séparation des plastiques provenant d'emballages autres que les bouteilles et flacons (barquettes, pots de yaourts, sacs plastiques.).

« Pour aller toujours plus loin dans le recyclage des plastiques, le modèle de l'alliance entre un industriel utilisateur et un recycleur est celui qui est le plus efficace », constate Sébastien Petithuguenin. Paprec est en effet leader de la transformation des plastiques avec 300 000 tonnes par an, le tiers de ce qui est collecté dans l'Hexagone. « Allier les connaissances et expertise de nos deux groupes va nous permettre de déterminer les meilleurs choix techniques et ainsi de développer des outils spécifiques adaptés à nos besoins qui exigent une matière première recyclée répondant de manière stricte aux règlementations en vigueur de sécurité alimentaire et aux critères techniques nécessaire à la bonne utilisation de nos emballages » ajoute Sophie Guillin-Frappier.

Les deux groupes familiaux français, leaders et experts reconnus sur leur marché respectif, sont unis dans leur détermination à être des acteurs influents et proactifs dans une démarche vertueuse d'économie circulaire, en adéquation avec leur engagement environnemental historique.

Contacts :

Groupe GUILLIN :

Pascal-Louis Caillaut, Directeur de la Communication, au 07 85 38 00 05 - plcaillaut@groupeguillin.fr

Paprec Group :

Agathe Remoué, Responsable Presse, au 06 27 47 60 69 - agathe.remoue@paprec.com

A propos de Groupe GUILLIN :

Fondé en 1972 par François Guillin, le Groupe GUILLIN est le leader européen des solutions d'emballages alimentaires.

A travers ses 4 divisions et ses 25 sociétés, le Groupe GUILLIN est au quotidien l'interlocuteur privilégié de ses clients qu'ils interviennent dans les métiers de bouche, l'industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 50 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 12 000 références de produits disponibles sur stock.

L'économie circulaire, l'écoconception et l'utilisation de matière première recyclée à la recyclabilité des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent un engagement prioritaire pour nos 2500 collaborateurs.

Encourageant l'esprit d'initiative, l'excellence et de professionnalisme, le Groupe GUILLIN, coté sur EuronextGrowth, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 600 M€ en 2017.

A propos de Paprec Group :

Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Avec l'acquisition de Coved, réalisée en avril 2017, le spécialiste du recyclage s'impose désormais comme le spécialiste de la gestion globale des déchets. Il est passé en 25 ans de 45 à 8500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse. Son chiffre d'affaires atteint 1,5 milliard d'euros.

Présent sur l'ensemble des filières existantes, le groupe est N°1 du recyclage des plastiques, du papier, du carton, des déchets du bâtiment ainsi que du tri de la collecte sélective des ménages. Il est N°2 du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, N°3 pour les déchets verts, le bois, la biomasse et les déchets industriels banals. Grâce à l'arrivée de Coved, le groupe est désormais le troisième acteur français du traitement des déchets et le numéro un du recyclage.

Paprec Group est connu et reconnu depuis sa création pour son engagement en faveur de la diversité, de la laïcité et de la lutte contre toutes les formes de discriminations dans l'entreprise. Paprec Group a ainsi reçu en octobre 2016 le trophée global Axa des entreprises responsables. Jean-Luc Petithuguenin a par ailleurs remporté en Novembre 2016 le prix de l'Entrepreneur de l'année décerné lors des BFM Business Awards.

GROUPE GUILLIN - contact@groupeguillin.fr - www.groupeguillin.com

Cotation EURONEXT GROWTH - code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

PAPREC GROUP - https://www.paprec.com/fr

