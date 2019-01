Grupo Empresarial San Jose : Cartuja construira une auberge (hostel) dans le centre de Séville

Cartuja construira une auberge (hostel) dans le centre de Séville

02/01/2019

Eurhostels Hostelier a attribué à Cartuja les travaux de réalisation d'une auberge touristique de 31 chambres et environ 148 places, avec deux accès par les rues Buiza y Mesaque et Goyeneta de Séville. Les deux accès comptent avec des éléments à conserver, puisqu'il s'agît d'un bâtiment avec un degré de protection « C ». La plupart de sa physionomie et sa distribution originale, qui s'organise autour d'un patio central avec des galeries et un escalier d'accès au premier étage, devra être respectée.