Grupo Empresarial San Jose : EBA construira le Centre de Santé de Aiete à Donostia - Saint-Sébastien

EBA construira le Centre de Santé de Aiete à Donostia - Saint-Sébastien

17/12/2018

Osakaidetza - S.V.S. a attribué à EBA les travaux du Centre de Santé de Aiete à Donostia - Saint-Sébastien.

La nouvelle infrastructure sanitaire, de plus de 3 000 mètres carrés de surface construite, comptera 7 bureaux de consultations de médecine, deux de pédiatrie et 8 d'infirmerie, ainsi que des salles de soins, d'extraction et de test complémentaires ainsi qu'une zone d'attention à la femme et une dalle d'exploration et un espace destiné aux activités de groupes.