Grupo Empresarial San Jose : EBA construira un Hôtel Zenit de quatre étoiles à Donostia – Saint-Sébastien

EBA construira un Hôtel Zenit de quatre étoiles à Donostia - Saint-Sébastien

07/11/2018

Hotel Zenit Palacio Amara SL a attribué à EBA les travaux de construction d'un nouvel hôtel de 4 étoiles et 81 chambres dans l'ancien couvent des las Siervas de María de Donostia - Saint-Sébastien.

Le nouvel hôtel aura une surface construite de plus de 4 500 mètres carrés distribués sur 9 étages, incluant un demi étage où on trouvera le restaurant entre autres et une toiture qui hébergera une terrasse avec un solarium et un jacuzzi destinés à l'usage des clients de l'hôtel.

Comme singularité du projet, le bâtiment doit être maintenu et réhabilité tant pour la façade existante que pour une chapelle situé à l'intérieur et qui sera utilisée comme réception.