Grupo Empresarial San Jose S A : SANJOSE réalisera la Phase I du Complexe Hospitalier Universitaire de Ferrol, A Coruña

SANJOSE réalisera la Phase I du Complexe Hospitalier Universitaire de Ferrol, A Coruña

05/11/2019

L'Agence Galicienne des Infrastructures, qui dépend de la Xunta de Galicia, a attribué à SANJOSE Constructora, en joint venture entre Acciona et Prace, l'exécution de la Phase I du Complexe Hospitalier Universitaire de Ferrol, La Corogne.

Les travaux de cette phase I, qui représentent une surface construite d'environ 35 000 mètres carrés, consistent en la réforme et l'éxtension des bâtiments existants (Hôpital naval et Hôpital de l´ Architecte Marcide), l'augmentation du nombre de lits un 25%, des consultations externes un 27%, de la surface des blocs opératoires un 33% ainsi que de l'espace pour les urgences et le logement des nouvelles installations centrales, gestion, direction et administration.

Ce nouveau Schéma Directeur lancé par la Xunta, conçu pour être réalisé en trois phases, permettra l'intégration définitive des hôpitaux publics de l´Architecte Marcide, l´Hôpital Naval et le Novoa Santos.