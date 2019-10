Grupo Empresarial San Jose S A : Tecnocontrol Servicios assurera la maintenance du siège et de l'usine de Thyssen à Móstoles, Madrid

Tecnocontrol Servicios assurera la maintenance du siège et de l'usine de Thyssen à Móstoles, Madrid

31/10/2019

ThyssenKrupp Elevator Manufacturing Spain a confié à Tecnocontrol Servicios la maintenance préventive, conductrice et corrective de la première intervention de la climatisation, de la distribution de gaz naturel, de l'approvisionnement en azote pour les processus, les chariots élévateurs et grues, les compresseurs et anneaux de distribution, ECS, les générateurs, le réseau d'eau potable et les installations SSI dans toutes ses installations à Mostoles : bureaux centraux, entrepôt de production et logistique.