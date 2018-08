Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE Portugal construira l’Hôtel Pestana dans la Rue das Flores de Porto

SANJOSE Portugal construira l'Hôtel Pestana dans la Rue das Flores de Porto

07/08/2018

SALVOR - Sociedade Investimentos Hoteleiros a attribué à SANJOSE Constructora Portugal les travaux d'exécution de l'Hôtel Pestana 4 étoiles dans la Rue Flores 84-102 de Porto.

Le projet contemple la restauration du bâtiment en état avancé de dégradation situé dans le centre historique de la ville et son ménagement pour son nouvel usage hôtelier.

L'hôtel, de 87 chambres, aura 6 étages (deux sous-sols) et 4 505 mètres carrés de surface construite sur une parcelle de 722 mètres carrés.

Parmi les travaux à réaliser, on peut souligner la contention et la stabilisation des façades, la réhabilitation et restauration de celles-ci et la démolition des autres éléments structurels du bâtiment, ainsi que les travaux d'excavation, les structures de bétons armés, les finitions et toutes les installations techniques.

La distribution de l'hôtel par étages sera la suivante:

-R-2. Piscine intérieure et toutes les zones techniques.

-R-1. Cuisine et zone d'appui.

-RDC. Réception et zone de restauration.

-R+1, +2, +3. Chambres.