Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE aménagera plusieurs bâtiments techniques pour Altamira Electroquímica del Cantábrico à Torrelavega, Cantabria

SANJOSE aménagera plusieurs bâtiments techniques pour Altamira Electroquímica del Cantábrico à Torrelavega, Cantabria

23/10/2018

Bondalti Cantábrico a attribué à SANJOSE Constructora les travaux d'aménagement de plusieurs bâtiments techniques pour l'actualisation des installations de Altamira Electroquímica del Cantábrico à Torrelavega.

Parmi les principales opérations, on peut souligner la salle de contrôle, le poste de sectionnement, salle de transformateur rectificateur, PT1 et PT2. Ainsi que les aménagements structurels et des installations de climatisation, électrique et de sécurité.