Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE construira l'Hôpital communautaire Huasco (Chili)

SANJOSE construira l'Hôpital communautaire Huasco (Chili)

27/06/2019

Le Service de Santé d'Atacama, sous la tutelle du Ministère de la Santé du Chili, a attribué à SANJOSE Constructora Chile la construction du nouvel hôpital communautaire Huasco.

Le projet prévoit la construction de quatre bâtiments, le A et le B avec trois étages au-dessus du niveau du sol, tandis que le B et le C n'ont qu'un seul niveau.

- Bâtiment A. Il abritera principalement les zones de pharmacie, PNAC, vestiaires, blanchisserie, stérilisation, zones de soins de santé primaires et zones d'hospitalisation.

- Bâtiment B. Où sont situés principalement la zone d'urgence, centrale d´aliments, le laboratoire et la zone administrative.

- Bâtiment C. Entrepôts généraux et zones d'appui technique.

- Bâtiment D. Il hébergera une salle de berceaus, pour les enfants des travailleurs.

Le système constructif est constitué d'une fondation et d'une structure en béton armé et d'une façade à haute efficacité thermique. De plus, il intègre l'utilisation de l'énergie solaire avec l'installation de capteurs solaires.

Le projet prévoit l'aménagement de voies de circulation et de stationnements internes pour les véhicules, les travaux d´enrobage public des rues et des trottoirs ainsi que l'installation d'arrêts qui améliorent l'accessibilité actuelle à l'établissement de santé.