Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE construira l’hôtel H10 quatre étoiles supérieur à Benidorm, Alicante

SANJOSE construira l'hôtel H10 quatre étoiles supérieur à Benidorm, Alicante

23/11/2018

Bocaina Proyecto a attribué à SANJOSE Constructora les travaux de construction du nouvel hôtel H10 quatre étoiles supérieur à Benidorm, Alicante.

En bord de la plage de Poniente de Benidorm, plus précisément entre les rues Maravall et San Pedro, en face du parc de Elche, un moderne hôtel sera bâti, avec 174 chambres et 15 814 m2 de surface construite, distribués en R+8 et 2 sous-sols.

Le projet a été dessiné par le prestigieux architecte d'intérieur Lázaro Rosa-Violán.