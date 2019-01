Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE construira le Park & Palace Residencial à Madrid

SANJOSE construira le Park & Palace Residencial à Madrid

15/01/2019

Global Incahuasi a attribué au groupement formé par SANJOSE Constructora et Fatecsa les travaux de construction du Park & Palace Residencial au 15 de la rue Irún de Madrid. Un environnement privilégié entre le Parc de l'Ouest et le Palais Royal.

La nouvelle promotion, avec une surface construite de plus de 14 000 mètres carrés, abritera 110 logements de 1, 2 et 3 chambres, garage, piscine et solarium en toiture, jardin et étang en rez-de-chaussée, gymnase, etcétéra.