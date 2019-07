Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE construira le tronçon Évora Norte - Freixo du Corredor Internacional del Sur (Portugal)

SANJOSE construira le tronçon Évora Norte - Freixo du Corredor Internacional del Sur (Portugal)

30/07/2019

Infraestruturas de Portugal a attribué au groupement formé par SANJOSE Constructora, Comsa et Fergrupo les travaux de réalisation du tronçon Évora Norte - Freixo du Corredor Internacional del Sur au Portugal.

Le projet suppose la réalisation d'une ligne ferroviaire de 20.5 kilomètres entre Évora Norte et Freixo, entre les points kilométriques 126+000 et 146+500. La ligne renforcera la connexion ferroviaire avec le port de Sines comme porte d'entrée vers l'Europe, afin d'augmenter son attractif, spécialement dans la presqu'île Ibérique, en élargissant son intérieur et en enlaçant avec autres connexions avec les ports de Lisbonne et Setubal.

Les travaux consistent en l'extension et la construction de voies, en respectant les chemins parallèles d'accès et d'émergence, y compris les terrassements, les drains longitudinaux et transversaux, l'élimination des passages à niveau, la construction d'un bâtiment technique et plusieurs structures parmi lesquelles ressortent 6 viaducs qui font en tout 1736 mètres, 8 passages supérieurs, 7 passages inférieurs.

Ce projet reçoit l'appui financier de l'Union Européenne grâce au programme « Connecting Europe Facility » (CEF). Il suppose le début de la construction de la nouvelle connexion entre Évora Norte et Elvas, qui comptera une longueur d'environ 80 kilomètres, et se divise en trois tronçons : Évora Norte - Freixo, Freixo - Alandroal et Alandroal - Línea del Este.