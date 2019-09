Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE construira le tronçon Sangonera - Totana du corridor méditerranéen à grande vitesse Corridor Murcia - Almería

SANJOSE construira le tronçon Sangonera - Totana du corridor méditerranéen à grande vitesse Corridor Murcia - Almería

10/09/2019

Adif a attribué à SANJOSE Constructora, en joint-venture avec Copasa et Rubau, tous les travaux de construction et de génie civil prévus dans le tronçon Sangonera -Totana de 24,7 km, de la nouvelle connexion en train grande vitesse AVE du corridor méditerranéen entre Murcia et Almeria.

La nouvelle ligne grande vitesse est conçue pour le trafic mixte (voyageurs et marchandises) et traverse les municipalités de Murcia, Líbrilla, Alhama de Murcia et Totana.

Le trajet est développé sur une plate-forme ferroviaire à double voie, de l'origine PK 200 + 300 au PK 225 + 000, d'une largeur de 4,70 mètres et d'une largeur de plate-forme de 14 mètres.

Parmi les structures associées au projet figurent 5 viaducs, 1 pont piétonnier, 6 passages supérieurs sur des routes ou chemins, 7 passages souterrains et / ou passages pour faune et la construction de 2 stations à Librílla et Alhama de Murcia.