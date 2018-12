Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE construira un Hôtel - Resort 5 étoiles et trois zones de loisirs à Abu Dhabi

SANJOSE construira un Hôtel - Resort 5 étoiles et trois zones de loisirs à Abu Dhabi

12/12/2018

Miral Asset Management LLC, entreprise du Gouvernement de Abu Dhabi, responsable de la construction de valeur pour le visitant dans l'Émirat, a attribué à SANJOSE Contracting, en joint venture avec Fibrex Construction Group, la réalisation d'un Hôtel - Resort 5 étoiles, trois espaces de loisirs et restaurants, et plusieurs travaux associés à l'intégration de l'ensemble dans l'île de Yas.

En tout, le projet de construction que SANJOSE va mener au sud de l'île, a environ 190 000 m2 de surface construite, et des espaces extérieurs de 45 000 m2. Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :

- Hôtel - Resort 5 étoiles opéré par Hilton. Le bâtiment, distribué en R+12, toiture et un sous-sol, comptera 83 000 m2 de surface construite pour 546 chambres, un centre de conventions, plusieurs salles d'événements, deux restaurants, spa, gymnase, et cinq piscines qui font 1700 m2. Parmi les piscines, on peut souligner la plus grande (820 m2), de type infinity, qui sera construite dans une zone gagnée à la mer appelée « Sandbox », où l'on prévoit la construction de plusieurs services accessoires dans un espace exclusif pour les clients du complexe.

- Trois zones de loisirs et restaurants qui feront plus de 27 500 m2 de surface construite, appelées : « Promenade », bâtiment de 17 500 m2 situé à côté de l'hôtel qui compte avec un cinéma et 18 locaux commerciaux ; « Boardwalk », 13 locaux commerciaux situés en face de l'hôtel qui font plus de 4700 m2 de surface construite ; et « Pier », situé dans la seconde zone gagnée à la mer, qui comprend un total de 12 locaux commerciaux dans un bâtiment de plus de 5500 m2.

- Trois zones de parking souterraines avec une capacité de 1518 voitures. Les travaux comprennent tous les lots, sauf les fondations profondes, de deux zones de parking souterrain avec un total de 16 500 m2 en deux étages, et la terminaison d'une troisième zone de parking (sauf fondations et structures) avec une surface totale de plus de 60 000 m2 en deux niveaux de parking aussi.

- Espaces extérieurs et VRD de 45 000 m2 des alentours de l'hôtel et les espaces de loisirs et restaurants, avec une promenade maritime comprise.