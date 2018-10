Grupo Empresarial San Jose : Tecnocontrol Servicios réalisera les installations du quatrième étage du nouvel édifice corporatif du Real Madrid à Valdebebas

Tecnocontrol Servicios réalisera les installations du quatrième étage du nouvel édifice corporatif du Real Madrid à Valdebebas

09/10/2018

Le Real Madrid C. F. a attribué à Tecnocontrol Servicios l'exécution des installations du quatrième étage de son nouveau bâtiment corporatif dans la Cité Sportive de Valdebebas.

Le projet inclus les installations électriques (lignes générales, distributions intérieures, mécanismes), éclairage général et d'urgence, communications, plomberie et assainissement, climatisation, ventilation et contrôle, eau chaude sanitaire, protection anti-incendie et sécurité.