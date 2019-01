GTT Communications : augmente la capacité réseau de Carglass pour accompagner la montée en puissance de l'usage des applications

PARIS, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), leader mondial de la connectivité multicloud des entreprises internationales, annonce l’augmentation de la capacité du réseau fourni à Carglass, l’entreprise leader spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrage automobile. Le nouveau contrat de 4 ans porte sur l’ajout de redondance et de liaisons fibrées au réseau opéré par GTT pour relier les 450 sites de Carglass en France.



Carglass met en place sa transformation digitale pour accompagner l’augmentation d’applications critiques et la montée en puissance de l’usage des smartphones dans les centres de pose. Sa stratégie numérique s’applique également au nouveau marché sur lequel se positionne l’entreprise avec le rachat de Maisoning qui est spécialisé dans les services à l’habitat, comme la plomberie et la serrurerie.

Le nouveau réseau opéré par GTT accompagne la transformation digitale de Carglass à plusieurs niveaux :

Augmentation de la capacité réseau sur au moins 75% de ses centres de réparation, en remplaçant des liens cuivre par des liaisons fibrées, pour correspondre aux nouveaux besoins de bande passante dans les centres de réparation.

Déploiement de liaisons de secours sur 250 centres de réparation afin de garantir l’extensibilité et la fiabilité du réseau

Implémentation de la 4G pour 180 sites hors des grandes agglomérations

Didier Roy, Directeur des Systèmes d’Information de Carglass France, commente : « Les usages ont évolué dans nos centres, les ordinateurs laissant petit à petit la place aux smartphones. Notre service de réparation et de remplacement de vitrage automobile peut s’opérer dans nos 450 centres de pose ou en service à domicile grâce à notre flotte de 700 véhicules ateliers. Nos techniciens doivent avoir accès à leurs applications pour assurer un suivi des travaux en temps réel et ce, où qu’ils soient. Par ailleurs, les usages ont beaucoup évolué dans les centres avec la montée en puissance de l’utilisation des smartphones. Sans réseau, l’activité s’arrête ou ralentit, et cela a un impact immédiat tant sur notre capacité à fournir un service d’exception à nos clients que sur notre chiffre d’affaires. GTT l’a bien compris et nous assure un service de réseau cloud haute performance et flexible, avec des liaisons 4G, fibre, cuivre, ADSL, selon les sites. »

« GTT redéfinit les communications des entreprises multi-sites telles que Carglass, qui comptent sur la qualité de service exceptionnelle de GTT pour satisfaire leurs propres clients,» déclare Rick Calder, Président et CEO de GTT. «Nous aidons nos clients à connecter leurs collaborateurs dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. »

