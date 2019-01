GTT Communications : étend ses services Média pour le circuit ATP, en y incluant l'ATP 250

PARIS, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), leader mondial de la connectivité multicloud des entreprises internationales, annonce l’extension de ses services mondiaux de transport de contenu audiovisuel pour ATP Media, la cellule chargée de la vente des droits de diffusion de l’Association de Tennis Professionnel (ATP), afin d’inclure la diffusion d’une sélection de matchs ATP 250. Cet ajout des tournois ATP 250 étend la collaboration de longue date de GTT pour la diffusion des tournois Masters 1000 et 500 de l’ATP et des Nitto ATP Finals.



GTT assurera le transport des flux vidéos de qualité télévisuelle des tournois ATP 250 entre le site distant du centre de production d’ATP Media à Londres et les titulaires de licences ainsi que les détenteurs des droits audiovisuels. GTT utilise son réseau mondial IP afin de diffuser les tournois en Amérique, Europe et Asie Pacifique et permettre ainsi aux téléspectateurs du monde entier de suivre les matchs.

« GTT est fière d’annoncer l’extension de ce partenariat avec ATP Media,» déclare Martin Ford, Président de GTT au Royaume-Uni. « ATP Media utilise les dernières technologies pour enrichir l’expérience des fans du monde entier pendant les tournois. Le réseau mondial de GTT joue un rôle crucial dans l’atteinte de l’objectif d’ATP Media qui est de fournir un contenu vivant en temps réel. »

« Le réseau transportant le contenu d’ATP Media est vital pour garantir une diffusion de haute qualité avec une faible latence de nos événements où qu’ils aient lieu dans le monde, »

déclare Shane Warden, DSI d’ATP Media. «L’ajout des tournois ATP 250 dans le réseau crée le produit le plus complet du monde en matière de tennis professionnel masculin. Nous sommes satisfaits de la fiabilité et des performances du réseau de GTT ainsi que de sa capacité à personnaliser la solution pour répondre à nos besoins croissants. »

A propos de GTT

GTT redéfinit les communications mondiales pour répondre à un futur dans lequel le cloud sera de plus en plus important, reliant les collaborateurs et les entreprises dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. Ses clients jouissent d’une expérience hors pair grâce au leitmotiv de GTT : simplicité, rapidité et agilité. Faisant partie des Fortune Future 50, GTT est propriétaire d’un réseau Internet mondial Tier 1 opéré par ses équipes, et fournit une suite complète de services réseaux dans le cloud, disponibles en tout point du globe. Pour plus d’information sur GTT, visitez gtt.net .

A propos d’ATP Media

En tant qu’organe de diffusion audiovisuelle du circuit ATP, ATP Media a vu le jour en 2001 sous l’appellation Tennis Properties Limited ; assurant l’exploitation centralisée du circuit ATP, la gestion de la production audiovisuelle des Nitto ATP Finals, Next Gen ATP Finals, ATP Masters 1000 et la production de flux relatifs aux ATP 500 pour le monde entier.