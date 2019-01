Données financières (€) CA 2018 246 M EBIT 2018 152 M Résultat net 2018 130 M Trésorerie 2018 136 M Rendement 2018 3,76% PER 2018 19,85 PER 2019 19,43 VE / CA 2018 10,2x VE / CA 2019 9,42x Capitalisation 2 633 M Prochain événement sur GTT - GAZTRANSPORT ET TECH 26/02/19 Année 2018 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 71,3 € Ecart / Objectif Moyen 0,39% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Berterottière Chairman & Chief Executive Officer Marc Haestier Chief Financial Officer Karim Chapot Technical Director Michèle Azalbert Director Christian Germa Independent Director