Données financières (€) CA 2019 275 M EBIT 2019 162 M Résultat net 2019 135 M Trésorerie 2019 190 M Rendement 2019 4,07% PER 2019 20,94 PER 2020 15,23 VE / CA 2019 9,63x VE / CA 2020 7,34x Capitalisation 2 836 M Prochain événement sur GTT - GAZTRANSPORT ET TECH 23/05/19 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 87,5 € Ecart / Objectif Moyen 14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Berterottière Chairman & Chief Executive Officer Marc Haestier Chief Financial Officer Karim Chapot Technical Director Michèle Azalbert Director Christian Germa Independent Director