GTT : Oddo BHF reste à l'achat

03/07/2020 | 10:03

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe GTT, appréciant 'la poursuite de la commercialisation de l'expertise du groupe'.



'Nous anticipons une forte croissance topline et des résultats en 2020 (environ +40%) soit un EBITDA de 241 ME (guidance 235/255 ME) avec un fléchissement en 2021 et 2022 également pris en compte par le consensus. Pour autant, les commandes récentes, si elles étaient confortées par de nouvelles commandes au cours des prochains mois, pourraient nous conduire à modérer nos attentes de baisse en 2021 et 2022 soit un momentum plutôt favorable', indique le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 85 euros, pour un potentiel de hausse de +22%.



