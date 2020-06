GTT : Oddo BHF reste à l'achat, apprécie les perspectives

02/06/2020 | 09:55

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe GTT, accompagnée d'un objectif de cours de 85 euros.



Oddo BHF retient notamment que Qatar Petroleum a annoncé des contrats avec les 3 principaux chantiers coréens, DSME, HHI et SHI pour un montant de 19,2 milliards de dollars. Des contrats qui visent à réserver des capacités de production de nouveaux méthaniers afin de répondre aux besoins d'extension de capacité de production de GNL au Qatar - des projets qui doivent s'étaler jusqu'à 2027.



'Nous estimons que GTT devrait bien évidemment en bénéficier au cours des prochains mois/années. Il s'agit d'une bonne nouvelle alors que le contexte actuel se traduit par une moindre dynamique de commandes (4 méthaniers pour GTT depuis le début de l'année). (...) Ces projets permettent ainsi de valider notre scénario de reprise progressive de nouvelles commandes pour le compte de GTT après probablement un point bas atteint en 2020', explique le broker.



La cible d'Oddo BHF laisse, pour sa part, entrevoir un potentiel de hausse de +22%.



