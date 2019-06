GTT : Oddo BHF salue la dynamique des commandes

27/06/2019 | 11:52

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 102 euros sur GTT, titre maintenu parmi ses valeurs favorites ('top pick list'), mettant en avant la poursuite d'une bonne dynamique des commandes pour la société d'ingénierie.



Pour 2019, le bureau d'études anticipe un EBITDA de 165 millions d'euros, supérieur à la guidance (150/160 millions) et pour 2020 sur un EBITDA de 244 millions (+48% en comparaison annuelle) soit un TMVA 2018/20 de +26%.



'La valorisation demeure toujours modeste au regard des perspectives de croissance, du prolongement de la dynamique post-2020, de la forte génération de FCF et de la croissance structurellement durable du marché du GNL', estime l'analyste.



