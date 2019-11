GTT : Portzamparc toujours à 'conserver'

28/11/2019 | 09:37

Portzamparc, le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, reste à 'conserver' sur le dossier GTT après que le groupe spécialisé dans la conception de systèmes de stockages gaziers ait encore annoncé des commandes. L'objectif de cours est toujours de 89,2 euros.



Le groupe a annoncé hier la commande de la conception de cuves pour trois méthaniers qui seront livrés entre fin 2021 et mi-2022.





