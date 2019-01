GTT : Portzamparc toujours d'avis de conserver

24/01/2019 | 10:09

Spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, Portzamparc confirme son conseil de 'conserver' l'action GTT, le bureau d'études spécialisé dans les systèmes de stockage gazier, qui égrène les annonces de contrats ces derniers mois. L'objectif de cours demeure fixé à 67,9 euros, soit un potentiel de baisse d'environ 5%.



GTT a annoncé hier soir que le chantier naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering lui avait passé commande de la conception de deux cuves de méthaniers destinées à un armateur européen, à qui les navires devraient être livrés au 1er semestre 2021.



Selon Portzamparc, cette affaire est de l'ordre de 16 millions d'euros pour GTT, 'qui poursuit la très forte dynamique commerciale de 2018 (48 méthaniers et deux unités flottantes de stockage et de regazéification). A ce stade nous attendons 29 prises de commandes sur 2019', ajoutent les analystes.







