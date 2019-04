GTT : après les trimestriels, Oddo BHF reste à l'achat

17/04/2019 | 13:00

Malgré un chiffre d'affaires trimestriel à 58,9 millions d'euros, contre 70,3 millions d'euros estimés, l'analyste Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre GTT, rappelant que les comptes trimestriels présentent 'assez peu de sens' dans le cas de cette entreprise, compte-tenu des différences de rythme de cadencement possible d'un trimestre à l'autre.



De même, Oddo BHF explique cette baisse de -8,2% par 'un effet de base important au T1 2018 qui comptait des commandes d'avant 2016' et 'seulement 14 sur 48 méthaniers commandés en 2018 en construction'.



'La valorisation actuelle demeure modeste au regard des caractéristiques de la société, à savoir une bonne visibilité, une profitabilité soutenue, une structure financière saine. Par ailleurs, la prise en compte du potentiel issu du GNL Carburant permettrait de réviser en hausse d'environ 10% notre objectif de cours', indique le broker.



D'ici là, Oddo BHF confirme sa cible de 102 euros, qui avait été récemment révisée à la hausse. Elle laisse entrevoir un potentiel de hausse de +17%.





