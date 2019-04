GTT : toujours positif, Oddo BHF vise maintenant 102 euros

11/04/2019 | 11:00

Toujours à l'achat sur le dossier GTT, Oddo BHF a relevé de 90 à 102 son objectif de cours sur le titre du bureau d'études spécialisé dans les systèmes de stockage gazier. Soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.



'GTT présente un profil atypique avec un modèle 'asset light' qui offre visibilité, flexibilité et sécurité. Sur un marché du gaz naturel liquéfié (GNL) structurellement porteur, le groupe occupe une large position dominante', argumentent les analystes.



Grâce à un 'profil de croissance soutenue d'ici à 2020', le bureau d'études estime que les perspectives du groupe sont 'attractives'.



Oddo BHF cite aussi le relais de croissance que constitue le 'GNL carburant', sans pour l'heure l'intégrer à ses estimations.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.