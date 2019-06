GTT : valeur dans la Top Pick List 2019 d'Oddo

14/06/2019 | 10:36

Le groupe a annoncé une nouvelle commande de méthaniers. La commande vient de la part du chantier coréen Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves GNL de deux méthaniers pour le compte de l'armateur grec Dynagas.



' Cette annonce confirme la bonne dynamique des commandes qui conforte notre séquence bénéficiaire ' indique Oddo. ' Cela donne un allongement de la visibilité à 2022 '.



Oddo confirme son opinion Achat sur la valeur avec un objectif de 102 E. Le titre est dans la Top Pick List H1 2019 d'Oddo.



